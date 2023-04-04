21:32Политика
НАТО увеличит финансирование нелетальной помощи Украине
Фото: depositphotos/erik3804
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил об увеличении организацией финансирования нелетальной помощи Украине.
"Мы увеличили срочную нелетальную помощь Украине через фонд НАТО, речь идет о ГСМ, медицинских материалах, мобильных спутниковых системах, понтонных мостах", – приводит его слова РИА Новости.
По словам генсека Альянса, некоторые страны уже выступили за инициативу и пообещали поддержать новый фонд финансово. Поддержка от других государств может последовать в ближайшие недели и месяцы, считает он.
Вместе с тем Столтенберг добавил, что страны – участницы НАТО выделили Украине 150 миллиардов евро, 65 миллиардов евро из которых пошли на военные нужды.
Ранее сообщалось, что, несмотря на поддержку страны, НАТО не готова предложить Украине членство в Альянсе. По словам одного из источников издания, письмо с заявкой Украины есть, но его игнорируют. Подобная позиция, сообщили информированные лица, становится предметом раздражения киевских властей.
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