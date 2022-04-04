В Госдуме возобновляется личный прием граждан

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Госдума возобновляет личный прием граждан, уже 4 апреля его проведут депутаты всех пяти думских фракций, сообщает ТАСС.

Решение возобновить личный прием принял Совет Думы по поручению председателя палаты Вячеслава Володина. Это сделали с учетом запроса граждан и для поддержания связи с избирателями.

Ранее прием граждан проводился дистанционно в режиме видео-конференц-связи из-за сложной санитарно-эпидемиологической обстановки.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков предположил, что ситуация с коронавирусом в России, возможно, останется спокойной до осени.

По словам специалиста, новый подъем заболеваемости может быть вызван очередными мутациями вируса, которые могут произойти в других странах к концу лета. Эксперт также назвал оправданным снятие ограничений в России, поскольку почти все жители страны уже переболели COVID-19.