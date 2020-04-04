Последние три самолета ВКС России вылетели в Сербию

Фото: Минобороны

В Сербию из России вылетели последние три самолета ВКС из планируемых. В страну для помощи в борьбе с коронавирусом направились девятый, десятый и одиннадцатый самолеты Ил-76. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Самолеты направляются на аэродром Батайница, который находится в 20 километрах от Белграда.

Ранее в Сербию прибыли уже семь самолетов ВКС России.

В пятницу первый самолет Ил-76 Воздушно-космических сил России приземлился в Сербии для помощи в борьбе с угрозой распространения коронавируса. Ожидается прибытие еще 10 самолетов, из которых шесть будут отправлены в субботу.

Транспортные средства доставят 87 военных медиков, медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц различной военной техники.

Авиационная группировка создана министром обороны России Сергеем Шойгу по поручению Владимира Путина. Это связано с официальной просьбой Сербии о помощи со стороны РФ. 2 апреля Путин провел телефонный разговор с главой сербского государства Александром Вучичем, в ходе которого пообещал оказать стране гуманитарную помощь по борьбе с COVID-19.