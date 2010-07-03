Великобритания запросила срочную встречу СБ ООН по Ливии

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Власти Великобритании запросили провести срочное заседание Совета Безопасности ООН 5 апреля из-за обострения ситуации в Ливии. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на дипломатов.

"Как ожидается, Совбез проведет закрытую встречу в пятницу", − сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что командующий Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар отдал приказ о наступлении на Триполи, призвав "освободить" столицу. По информации СМИ, подразделения ливийской армии взяли под контроль города Гарьян и Сурман к югу от Триполи. Глава правительства национального согласия Файез Саррадж, в свою очередь, приказал организовать защиту ливийской столицы.

Вечером 4 апреля генсек ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции в Триполи призвал избегать военных столкновений в Ливии, подчеркнув, что они могут стать "очень крупными".