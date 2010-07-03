Вице-спикер Рады призналась в публикации фейка о Зеленском

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Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко призналась, что разместила фейковую информацию о лидере партии "Слуга народа" и кандидате в президенты Владимире Зеленском. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Ранее Геращенко разместила на своей странице в Facebook информацию о том, что правами на ролик, в котором Зеленский принимает вызов на дебаты с президентом страны Петром Порошенко, владеет российская фирма по производству видеоконтента Kedoo Entertainment Russia.

"Еще президентом не стал, а уже передал корпоративные права на себя России", – написала Геращенко.

Позднее вице-спикер удалила запись, а в новом посте призналась, что разместила ложную информацию. Она подчеркнула, что отрицательно относится к "фейкам и аферистам". Она также призвала оппонентов придерживаться "этого золотого правила".

Выборы президента Украины прошли в воскресенье, 31 марта. Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, Порошенко – 15,95%. Тройку замкнула лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (13,4%).

Ранее украинский президент предложил Зеленскому провести дебаты. В ответ он опубликовал ролик, в котором принял вызов оппонента, однако выдвинул ряд условий. В частности, лидер партии "Слуга народа" предложил провести дебаты на стадионе при участии зрителей.

