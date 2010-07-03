В МИД назвали "экономическим интересом" заявление США о закупке Турцией С-400

Москва не удивлена заявлениями США насчет решения Турции купить российские комплексы С-400, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
По мнению Грушко, США не стесняются в выборе средств давления на союзников по всем вопросам. "Какую сферу ни возьми, у кого и какой газ покупать, с кем дружить, с кем не дружить, против кого вводить санкции, за какого и как голосовать, и в каких странах, какие режимы являются демократическими, какие нет, какие должны быть сброшены. Здесь американцы не стесняются ни в выборе средств, ни в подборе выражений", – цитирует его РИА Новости.
Замглавы МИД также полагает, что в политике Вашингтона есть "явно выраженный экономический интерес". Он пояснил, что США заинтересованы в том, чтобы Турция закупала именно американское оружие.
"Именно для этого, а не чего-то другого, они требуют увеличения до 2% военных бюджетов европейцев", – добавил Грушко.
Если это требование США исполнят, то бюджет НАТО достигнет 400 миллиардов долларов, из которых 100 должны идти на закупку американских вооружений, отметил он.
Вице-президент США Майк Пенс ранее сказал, что покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 беспокоит США и угрожает единству НАТО. Он призвал Турцию сделать выбор: или остаться ключевым партнером альянса, или рисковать безопасностью этого партнерства из-за опрометчивых решений.
Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что угрозы американской стороны в адрес Турции являются пустыми. По его мнению, Анкара вряд ли откажется от сделки, но едва ли Турцию исключат за это из альянса.
Москва и Анкара подписали контракт на поставки четырех дивизионов ЗРК в 2017 году. Сумма сделки оценивалась в 2,5 миллиарда долларов. Россия собирается завершить производство комплексов для поставок в Турцию в 2019 году.
Вашингтон не раз критиковал это соглашение и угрожал турецкой стороне остановить поставки уже оплаченных истребителей F-35. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал приобретение ЗРК "решенным делом".
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