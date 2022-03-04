Москалькова рассказала об обращениях украинцев, желающих приехать в Россию

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что к ней поступает много обращений от людей, желающих попасть из Украины в Россию, однако созданные российской стороной коридоры для выезда подвергаются нападениям.

"К сожалению, те коридоры, которые созданы усилиями российской стороны, не все являются безопасными. И люди сообщают о том, что на них совершаются нападения со стороны украинских отрядов, когда они по этим коридорам начинают двигаться", – рассказала Москалькова в интервью РИА Новости.

При этом она подчеркнула, что проверить эту информацию пока невозможно.

В Белоруссии вечером 3 марта завершился второй раунд переговоров между Россией и Украиной. По его итогам глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что сторонам удалось в том числе договориться о возможном прекращении огня и гуманитарных коридорах для населения.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

