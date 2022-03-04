В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского остается стабильным, однако пока ему требуется наблюдение врачей. Об этом со ссылкой на пресс-службу фракции сообщает РИА Новости.

"<...> многие параметры его организма в целом пришли в норму. Однако ему по-прежнему требуется врачебное наблюдение, чтобы выйти из болезни без последствий", – говорится в сообщении.

О госпитализации Жириновского стало известно 9 февраля. Сообщалось, что политик подключен к аппарату ИВЛ и находится в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней. Однако позже в Минздраве заверили, что его состояние стабильно.

Ранее в ЛДПР призвали не верить слухам о состоянии Жириновского. Партия попросила правоохранителей найти и наказать злоумышленников, распространяющих ложные сведения.