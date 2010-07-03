Эксперт дал оценку угрозам Болтона в адрес противников Гуаидо

Угрозы советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона в адрес противников возвращения Хуана Гуаидо в Венесуэлу выдают попытки выжать максимум из сложившейся политической обстановки. В этом уверен замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров, передает RT.
Эксперт отнес подобные заявления к желанию "продлить агонию переворота". Шатров уточнил, что в целом на Западе "нет истерии" по поводу событий в Венесуэле.
"Видимость поддержки присутствует, кто-то признает Гуаидо легитимным президентом. Но многие не признают, и раскол в западном сообществе не на руку Трампу", – сказал Шатров, предположив, что до военной агрессии не дойдет. А вот санкционные действия, по его словам, могут усилиться.
В январе спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его статус признали США и ряд других стран. На сторону легитимного главы государства Николаса Мадуро встали Россия, Мексика, Китай, Турция и Индонезия.
Ранее в американский конгресс внесли законопроект о противодействии "российскому влиянию" в Венесуэле. Его авторы утверждают, что сотрудничество Москвы и Каракаса может представлять угрозу "для США и стран Западного полушария".
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