Аналитик объяснил заявление "Нафтогаза" о риске потери газового транзита

Украина вынуждена постоянно привлекать к себе внимание, потому что на Западе от нее "довольно сильно устали". Такое мнение выразил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя заявление главы "Нафтогаза" Андрея Коболева о риске полной потери газового транзита при завершении строительства "Северного потока – 2", передает RT.
По словам Юшкова, в Киеве постоянно кричат о нападках со стороны Москвы. "И вообще Россия хочет захватить весь мир, а они в авангарде обороны", – добавил он.
Эксперт выразил надежду, что все изменится после президентских выборов на Украине.
Ранее Коболев заявил, что если проекты "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" будут реализованы, то Украина потеряет сдерживающий фактор против "российской агрессии". Глава "Нафтогаза" убежден, что это увеличит вероятность военного конфликта.
В рамках "Северного потока – 2" из России в Германию построят магистральный газопровод длиной свыше 1200 километров. Проект, реализуемый в Балтийском море, является расширением "Северного потока" и затрагивает интересы ряда европейских государств.
Протяженность трубопровода "Турецкий поток", соединяющего юг России и европейскую часть Турции, составит около 1100 километров. Первая нитка проекта предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.