Аналитик объяснил заявление "Нафтогаза" о риске потери газового транзита

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Украина вынуждена постоянно привлекать к себе внимание, потому что на Западе от нее "довольно сильно устали". Такое мнение выразил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя заявление главы "Нафтогаза" Андрея Коболева о риске полной потери газового транзита при завершении строительства "Северного потока – 2", передает RT.

По словам Юшкова, в Киеве постоянно кричат о нападках со стороны Москвы. "И вообще Россия хочет захватить весь мир, а они в авангарде обороны", – добавил он.

Эксперт выразил надежду, что все изменится после президентских выборов на Украине.

Ранее Коболев заявил, что если проекты "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" будут реализованы, то Украина потеряет сдерживающий фактор против "российской агрессии". Глава "Нафтогаза" убежден, что это увеличит вероятность военного конфликта.

В рамках "Северного потока – 2" из России в Германию построят магистральный газопровод длиной свыше 1200 километров. Проект, реализуемый в Балтийском море, является расширением "Северного потока" и затрагивает интересы ряда европейских государств.

Протяженность трубопровода "Турецкий поток", соединяющего юг России и европейскую часть Турции, составит около 1100 километров. Первая нитка проекта предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.