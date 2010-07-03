Оппозиция победила на выборах в Эстонии

Оппозиционная праволиберальная Реформистская партия победила на парламентских выборах в Эстонии.
Она набрала 28,8 процента голосов. У Центристской партии – 23, у Консервативная народнойпартия – 17,8. Далее идут партия Isamaa (11,4) и Социал-демократическая партия (9,8).
Как заявила председатель Реформистской партии Кая Каллас, политики намерены создать коалицию с социал-демократами и партией Isamaa. Право формировать правительство получает партия, занявшая первое место на выборах, передает портал ERR.
Сейчас в правящую коалицию входят Isamaa, Центристская и Социал-демократическая партии. Реформисты являются одними из наиболее отрицательно настроенных по отношению к России.
В частности, они выступают за полный перевод образования на эстонский язык и против смягчения условий предоставления гражданства Эстонии.
3 февраля министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу поднял вопрос о возмещении Россией ущерба от "советской оккупации". По его словам, СССР нарушил Тартуский договор, когда "оккупировал" Эстонию в 1939 году.
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