Оппозиция победила на выборах в Эстонии

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Оппозиционная праволиберальная Реформистская партия победила на парламентских выборах в Эстонии.

Она набрала 28,8 процента голосов. У Центристской партии – 23, у Консервативная народнойпартия – 17,8. Далее идут партия Isamaa (11,4) и Социал-демократическая партия (9,8).

Как заявила председатель Реформистской партии Кая Каллас, политики намерены создать коалицию с социал-демократами и партией Isamaa. Право формировать правительство получает партия, занявшая первое место на выборах, передает портал ERR.

Сейчас в правящую коалицию входят Isamaa, Центристская и Социал-демократическая партии. Реформисты являются одними из наиболее отрицательно настроенных по отношению к России.

В частности, они выступают за полный перевод образования на эстонский язык и против смягчения условий предоставления гражданства Эстонии.

3 февраля министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу поднял вопрос о возмещении Россией ущерба от "советской оккупации". По его словам, СССР нарушил Тартуский договор, когда "оккупировал" Эстонию в 1939 году.