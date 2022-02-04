Президент Бразилии ответил на заявления о попытках США сорвать его визит в РФ

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Президент Бразилии Жаил Болсонару отреагировал на сообщения о давлении со стороны Соединенных Штатов из-за подготовки его визита в Москву в феврале.

"Бразилия – это Бразилия, Россия – это Россия. Я со всеми хорошо лажу. Как только Джо Байден пригласит меня, <...> с удовольствием приеду в США", – приводит слова бразильского лидера ТАСС.

Ранее издание Folha de Sao Paulo сообщило, что Вашингтон оказывает давление на правительство Бразилии, чтобы добиться отмены поездки президента страны в Москву.

Источник в бразильском МИД рассказал журналистам, что якобы в ходе разговора с министром иностранных дел Карлосом Франсас госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной раз выразил обеспокоенность тем, что поездка Болсонару в Москву может быть истолкована как знак того, что Бразилия принимает сторону РФ в конфликте.

В декабре Болсонару принял приглашение Владимира Путина посетить РФ. Бразильский лидер выразил уверенность, что визит в Москву откроет много возможностей для его страны.

Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, визит Болсонару в Россию пока находится в стадии подготовки. Официальный представитель Кремля добавил, что российско-бразильские контакты прорабатываются.

На сайте МИД Бразилии сообщается, что визит Болсонару в Москву запланирован на 14–17 февраля.