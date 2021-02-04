В ГД оценили призыв главы дипломатии ЕС к диалогу с Россией

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков высоко оценил заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о необходимости диалога с Россией. Об этом сообщает RT.

"Боррель в данном случае пытается быть политиком, который весьма внятно, спокойно, логично учитывает все точки зрения, которые существуют внутри самого ЕС. Там, как известно, есть не только атлантисты, но есть и те, кто выступают за самостоятельную роль ЕС в мировой политике", – заявил депутат.

По мнению Новикова, слова Борреля отражают тенденцию самой европейской политики к увеличению роли Евросоюза на мировой арене. В этом контексте оздоровление отношений с РФ видится логичным шагом.

Представитель Госдумы также назвал позицию главы дипломатии ЕС реалистичной и учитывающей тот факт, что в мире есть и другие центры силы, помимо США.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что Евросоюз должен поддерживать диалог с Российской Федерацией, если желает стать глобальным игроком.

