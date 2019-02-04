В Госдуме оценили заявление Киева об "обманутой" Западом Украине

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление экс-министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что страна обманута Западом, сообщает RT.
По его словам, своим признаниям спустя пять лет Червоненко решил снять с себя пропагандистскую вину перед населением.
"Сегодняшний каминг-аут экс-министра – это как запоздалое раскаяние, мол, простите, граждане, мы вам в уши ядовитый мед лили. Расписывали... светлое прозападное будущее, хотя уже в 2014 году вся украинская элита понимала, что обещания Запада "одеть и накормить" – лишь никчемные тосты на банкетах", – сказал он.
Депутат считает, что это заявление говорит о том, что на Украине нет патриотичных элит – есть лишь прозападные, антироссийские и "профинансовые".
"А вот чтоб за Украину, да по-честному, без вранья народу – нет", – заключил он.
Ранее экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что страна обманута Западом. Он также назвал "болтовней" рассуждения о скором вступлении страны в НАТО и ЕС.
Экономист Александр Дудчак после этого рассказал, что Европа не обещала Украине членство в ЕС. Так лишь хотелось слышать некоторым украинским политикам, считает он.
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