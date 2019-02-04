Эксперт прокомментировал заявление Киева об обмане Запада

Европа не обещала Украине членство в ЕС. Так хотелось слышать некоторым украинским политикам. Такое мнение высказал политолог, экономист Александр Дудчак.
"Европа и не обещала. Тогда говорили, что путь долгий – лет 20–25, а в НАТО – перспектив практически никаких. Даже сейчас, когда сказали, что перспектив членства в Евросоюзе и НАТО нет, тем не менее нынешнее руководство записывает подобные лозунги в основной закон страны. Это бред полный. Нечего обижаться и говорить, что их бросили", – сказал он в беседе с RT.
Ранее экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что страна обманута Западом. Он также назвал "болтовней" рассуждения о скором вступлении страны в НАТО и ЕС.
В конце 2018 года Ангела Меркель назвала примерный срок, необходимый Украине для вступления в Евросоюз. Канцлер Германии отвела Киеву на это 5–8 лет. Вместе с тем, президент Украины не стал прогнозировать сроки вступления страны в ЕС, но отметил, что это вопрос недалекого будущего.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.