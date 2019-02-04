Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:18

Эксперт прокомментировал заявление Киева об обмане Запада

политика

13:18

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/reflextions

Европа не обещала Украине членство в ЕС. Так хотелось слышать некоторым украинским политикам. Такое мнение высказал политолог, экономист Александр Дудчак.

"Европа и не обещала. Тогда говорили, что путь долгий – лет 20–25, а в НАТО – перспектив практически никаких. Даже сейчас, когда сказали, что перспектив членства в Евросоюзе и НАТО нет, тем не менее нынешнее руководство записывает подобные лозунги в основной закон страны. Это бред полный. Нечего обижаться и говорить, что их бросили", – сказал он в беседе с RT.

Ранее экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что страна обманута Западом. Он также назвал "болтовней" рассуждения о скором вступлении страны в НАТО и ЕС.

В конце 2018 года Ангела Меркель назвала примерный срок, необходимый Украине для вступления в Евросоюз. Канцлер Германии отвела Киеву на это 5–8 лет. Вместе с тем, президент Украины не стал прогнозировать сроки вступления страны в ЕС, но отметил, что это вопрос недалекого будущего.

политика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика