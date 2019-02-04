Эксперт прокомментировал заявление Киева об обмане Запада

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Европа не обещала Украине членство в ЕС. Так хотелось слышать некоторым украинским политикам. Такое мнение высказал политолог, экономист Александр Дудчак.

"Европа и не обещала. Тогда говорили, что путь долгий – лет 20–25, а в НАТО – перспектив практически никаких. Даже сейчас, когда сказали, что перспектив членства в Евросоюзе и НАТО нет, тем не менее нынешнее руководство записывает подобные лозунги в основной закон страны. Это бред полный. Нечего обижаться и говорить, что их бросили", – сказал он в беседе с RT.

Ранее экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что страна обманута Западом. Он также назвал "болтовней" рассуждения о скором вступлении страны в НАТО и ЕС.

В конце 2018 года Ангела Меркель назвала примерный срок, необходимый Украине для вступления в Евросоюз. Канцлер Германии отвела Киеву на это 5–8 лет. Вместе с тем, президент Украины не стал прогнозировать сроки вступления страны в ЕС, но отметил, что это вопрос недалекого будущего.