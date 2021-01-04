Губернатор Забайкалья госпитализирован с коронавирусом

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Глава Забайкальского края Александр Осипов госпитализирован в Чите с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

"Губернатор Забайкальского края Александр Осипов направлен на лечение в моностационар первой городской клинической больницы Читы. Состояние руководителя региона оценивается как средней степени тяжести", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что исполнять временно обязанности губернатора будет первый зампредседателя правительства Андрей Кефер.

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружили у народного артиста СССР Василия Ланового и его жены Ирины Купченко. Спектакли Театра имени Вахтангова, где служат артисты, будут заменены.

До этого с коронавирусом госпитализировали актрису Алису Фрейндлих. 86-летняя артистка доставлена в Клинический центр имени Соколова. Сообщалось, что в ее состоянии намечается небольшая положительная динамика.