В Совфеде назвали провокацией тренировку США и Украины в Черном море

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Первый зампред оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что совместная тренировка ВМС Украины с эсминцем США в Черном море является провокацией. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы выступаем категорически против. Это провокация, которую Россия воспринимает как недружественный шаг со стороны США", – заявил сенатор. Он добавил, что это нарушает все договоренности с США. По словам Клинцевича, такие "игры" будут иметь серьезные последствия.

В украинских ВМС объяснили, что целью субботней тренировки была отработка взаимодействия с кораблями стран-партнеров по стандартам НАТО, повышение уровня совместимости и углубление сотрудничества.