МИД Армении отреагировал на решение России открыть генконсульство в Капане

Фото: 123RF/iunewind

Решение российской стороны открыть генеральное консульство в городе Капан, который расположен неподалеку от границы с Азербайджаном, поможет наладить двусторонние отношения между Арменией и РФ. Об этом сообщил на брифинге в парламенте замглавы армянского МИД Паруйр Ованнисян, передает ТАСС.

"Генконсульство – это не военная база, но оно способствует сотрудничеству, это акт политического внимания, однако я не стал бы связывать его со сферой безопасности", – подчеркнул он.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что Россия хочет открыть консульство в армянском городе Капан Сюникской области. По его словам, Армения будет не против, если это произойдет. Однако он подчеркнул, что ему сложно сказать, на каком этапе находится сейчас открытие в Капане консульства РФ.

Генконсульство Армении в Ростове-на-Дону продолжит работу в обычном режиме