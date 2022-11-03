Лавров прибыл с визитом в ОАЭ

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Объединенные Арабские Эмираты, где провел переговоры со своим коллегой Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что российский министр прибыл в Абу-Даби из Иордании, где встретился с королем Абдаллой II главой иорданского МИД Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам переговоров между Владимиром Путиным и президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном заявил, что участие Абу-Даби в процессе обмена пленными между Москвой и Киевом имеет важное значение.

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