Идею Овечкина создать движение Putin Team одобрили в Кремле

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Идея российского хоккеиста Александра Овечкина создать общественное движение Putin Team в поддержку Владимира Путина была встречена с одобрением в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, безусловно, приветствуем в целом желание Саши выразить поддержку нашему президенту, тем более − из-за рубежа", − цитируют "Аргументы недели" слова Пескова.

При этом пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле еще не знают, в какой именно форме Овечкин планирует реализовать эту инициативу. "Саша − действительно, очень известный россиянин, очень успешный россиянин, и мы знаем, что он высоко ценит нашего президента", − добавил Песков.

Своими планами организовать общественное движение Putin Team нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Овечкин поделился 1 ноября на своей странице в Instagram.

"Личные награды и призы − все это здорово, но в хоккее, как и в любом деле, для победы важнее команда", − подчеркнул спортсмен в своем заявлении. "В последнее время в западной прессе я встречаю сочетание Putin’s team, то есть команда Путина. И знаете, мне очень понравилось это определение", − пояснил Овечкин.

В четверг, 2 ноября, Песков сообщил, что президенту РФ пока неизвестно об инициативе хоккеиста по созданию общественного движения Putin Team.