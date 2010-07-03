В МИД опровергли сообщения о российском спецназе в Норвегии

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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала "массированными антироссийскими вбросами" и "апофеозом беспринципности" сообщения зарубежных СМИ о высадке российского спецназа в Норвегии.

"Мы шокированы той какой-то странной информационной активностью русофобской части, возможно, лобби внутри Норвегии, возможно, лобби вне Норвегии. Но результаты, очевидно, мы увидели на страницах СМИ этого государства", – приводит слова Захаровой РИА Новости.

Она выразила мнение, что авторы не только нарушили профессиональную этику, "но вообще от профессиональных норм журналистики".

Ранее сообщения о "российском спецназе в Норвегии" опровергли в посольстве России в Осло. Отмечалось, что в российском посольстве рассматривают произошедшее как "неуклюжую попытку" оправдать рост расходов на оборону страны.

В июле Минобороны России назвало "очередным фейком" появившиеся в зарубежных СМИ сообщения об участии сухопутных войск и специальных подразделений из РФ в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб. В министерстве подчеркнули, что в Сирии нет и не было никаких российских "сухопутных войск". Отмечалось, что все еще действует договоренность с Турцией, согласно которой по периметру зоны деэскалации Идлиб расположены только наблюдательные посты российской военной полиции.

