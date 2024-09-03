Прокурор попросил пожизненный срок для комбрига ВСУ за атаки Белгородской области

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Прокурор потребовал заочно приговорить командира 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковника Дмитрия Храпача к пожизненному лишению свободы за атаки на Белгородскую область. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина обвиняется в организации четырех преступлений террористической направленности. Согласно материалам дела, он отдавал заведомо преступные приказы о нанесении ракетных ударов по Белгородской области. Разрыв снарядов не только привел к гибели людей, но и причинению Минобороны РФ и гражданским объектам ущерба. Его сумма составила более 4,6 миллиона рублей.

Представитель Генпрокуратуры РФ во время своего выступления в суде попросил признать Храпача виновным по всем четырем пунктам.

Ранее СК России предъявил заочные обвинения в массовых убийствах четверым полковникам ВСУ, командующим различными частями и соединениями, – Павлу Федосенко, Федору Ярошевичу, Андрею Матвиишину и Храпачу. Все они обвинены в убийствах двух и более лиц.

Позже Хамовнический суд Москвы заочно арестовал Федосенко, Ярошевича и Матвиишина. Мера пресечения вступит в силу с момента экстрадиции офицеров или их задержания в России.