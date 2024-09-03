Бизнесмен Дотком: Мадуро может заменить свой конфискованный самолет на Ил-96

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Венесуэльский лидер Николас Мадуро может приобрести российский Ил-96 взамен арестованного самолета, считает немецко-финский предприниматель Ким Дотком. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на публикацию бизнесмена в социальной сети X.

По его мнению, российское воздушное судно будет хорошим вариантом. Соединенные Штаты лишь оказали ему услугу, высказался Дотком.

Ранее американские власти арестовали самолет Dassault Falcon 900EX президента Венесуэлы. Лайнер был арестован в Доминиканской Республике и перенаправлен в Южный округ штата Флорида по запросу Вашингтона в связи с нарушением мер экспортного контроля и законодательства США о санкциях.

После этого власти Венесуэлы обвинили Вашингтон в пиратстве. США раз за разом оправдывают свои действия принудительными мерами, которые незаконно и в одностороннем порядке применяются ими по всему миру, заявили представители МИД республики.

