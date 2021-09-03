Гендерный баланс в российской дипломатии меняется в пользу женщин – Лавров

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Постепенное смещение гендерного баланса студенческого состава МГИМО в пользу женщин влечет за собой аналогичные кадровые перемены в МИД России, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед участниками просветительского марафона "Новое знание".

Он признался, что интересуется тем, как формируется корпус студентов МГИМО, поскольку это напрямую потом влияет на то, как формируется штат МИД.

"Среди выпускников МГИМО в 1990 году было 304 человека мужского пола и 110 женского. Уже в те времена это были цифры примерно одного порядка, но сейчас гендерный баланс грубо нарушен в пользу прекрасного пола. Так, в 2014 году МГИМО окончили 757 юношей и 1066 девушек. Эта тенденция наблюдается в последние 7–8 лет, на протяжении которых число студенток стабильно превышает число студентов", – приводит слова Лаврова ТАСС.

Он подчеркнул, что такая же тенденция, хотя и не столь ярко, проявляется и в притоке кадров в МИД. Глава ведомства отметил, что количество девушек в относительном выражении постоянно растет и теснит мужчин.

Накануне Лавров пошутил, что в текущей международной ситуации он бы охотно брал боксеров на работу в дипломатическую службу.

Так он ответил на вопрос, что бы он мог посоветовать спортсменам, которые рассматривают для себя работу дипломата. Лавров добавил, что для того, чтобы поступить на работу в МИД, необязательно заканчивать Дипломатическую академию или МГИМО.