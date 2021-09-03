Эксперт поддержал идею запретить причастным к экстремизму учреждать СМИ

Фото: Москва 24
Предложение депутата Госдумы Евгения Федорова запретить причастным к экстремизму учреждать СМИ является логичным. Такое заявление сделал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в разговоре с RT.
"Предложение, на мой взгляд, логичное. Действительно, люди могут подобным образом злоупотреблять своей возможностью влиять на общественное мнение", – сказал он.
Орлов подчеркнул, что необходимо уточнить, в течение какого срока будет действовать запрет.
"Дать возможность человеку исправиться или нет – это уже второй вопрос. Но идея сама по себе логичная. Зачем испытывать судьбу?" – добавил эксперт.
Ранее прозвучало предложение расширить перечень лиц, которым законодательно запрещается выступать учредителями СМИ. По мнению парламентария, граждане, причастные к деятельности экстремистских организаций, все еще могут создавать СМИ и тем самым продвигать деструктивные идеи.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: