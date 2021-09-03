Эксперт поддержал идею запретить причастным к экстремизму учреждать СМИ

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Предложение депутата Госдумы Евгения Федорова запретить причастным к экстремизму учреждать СМИ является логичным. Такое заявление сделал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в разговоре с RT.

"Предложение, на мой взгляд, логичное. Действительно, люди могут подобным образом злоупотреблять своей возможностью влиять на общественное мнение", – сказал он.

Орлов подчеркнул, что необходимо уточнить, в течение какого срока будет действовать запрет.

"Дать возможность человеку исправиться или нет – это уже второй вопрос. Но идея сама по себе логичная. Зачем испытывать судьбу?" – добавил эксперт.

Ранее прозвучало предложение расширить перечень лиц, которым законодательно запрещается выступать учредителями СМИ. По мнению парламентария, граждане, причастные к деятельности экстремистских организаций, все еще могут создавать СМИ и тем самым продвигать деструктивные идеи.

