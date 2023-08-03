МИД Италии заявил об отсутствии признаков вмешательства РФ в протесты в Нигере

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Данные о вовлеченности РФ в протесты в Нигере отсутствуют. Произошедшее имело антифранцузский характер, сообщает газета la Repubblica со ссылкой на главу МИД и вице-премьера Италии Антонио Таяни.

"Демонстрации с фотографиями Путина, по сути, были больше антифранцузскими", – подчеркнул он.

Министр отметил, что смена власти многих в Европе застигла врасплох. Он добавил, что в конце июля в столицу Италии на переговоры по продовольствию приезжал премьер-министр Нигера Ухумуду Махамаду.

"Если бы он боялся государственного переворота, его бы не было в Италии. Охрана президента действовала самостоятельно. Об этом никто не знал, ни США, ни Франция", – заключил глава МИД.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Ответственность за переход власти взял на себя командующий президентской гвардией Нигера генерал Абдурахман Чиани.

После захвата власти мятежники рекомендовали мировым государствам не вмешиваться во внутренние дела страны, пригрозив ответными действиями.

Переходные правительства Буркина-Фасо и Мали выразили поддержку, заявив, что военную интервенцию в Нигер они сочтут за объявление им войны. Кроме того, эти страны также сообщили о готовности покинуть экономическое сообщество стран Западной Африки.

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