В Совете Европы зачастую политизируют вопросы, связанные с Россией, – Захарова

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
В Совете Европы зачастую политизируют вопросы, связанные с Россией, а некоторые страны – члены организации и вовсе пытаются Россию маргинализировать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время выступления на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
"К сожалению, зачастую мы видим, как все вопросы, которые обсуждаются в рамках различных институтов этой структуры в контексте России, политизируются. <...> Они (некоторые страны. – Прим. ред.) возводят существующие вопросы в абсолют для того, чтобы иметь постоянный повод для маргинализации нашей страны", – приводит ее слова ТАСС.
Как отметила Захарова, все эти проблемы можно решить, однако антироссийски настроенные группы не стремятся сотрудничать с Москвой.
Ранее представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала граффити на одном из домов Лондона, которое представляет собой портрет министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
По словам Захаровой, к данному творчеству, "в основе которого искренняя симпатия", в ведомстве относятся хорошо.
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