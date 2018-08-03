В РФ появился День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи

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Президент России подписал закон, который устанавливает в России новую памятную дату – День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В названии даты отражены подлинные события, которые связаны с подписанием императрицей Екатериной II Высочайшего манифеста о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую 19 (8) апреля 1783 года.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Ранее Путин подписал указ о праздновании 150-летнего юбилея писателя Ивана Бунина (1870-1953) в 2020 году и поручил правительству создать оргкомитет по подготовке и проведению памятных мероприятий.