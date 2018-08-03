Волонтеры избирательного штаба Собянина предложили сажать дерево при рождении ребенка

Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь

Волонтеры избирательного штаба Сергея Собянина предложили сажать дерево при рождении ребенка, сообщает Агентство "Москва".

"Идея возникла непосредственно из традиций, которые немного сохранились у нас сейчас в современности – это "Дерево любви", когда молодожены сажают дерево в день свадьбы. Мы немного его изменили и подумали, что здорово будет сажать дерево при рождении ребенка, которое будет символизировать новую жизнь", – заявила волонтер штаба и инициатор проекта Анастасия Левчишина.

По ее словам, идея возникла во время обработки заявлений горожан, которые просят, чтобы в городе было больше зеленых насаждений.

По словам Левчишиной, волонтеры с радостью представят этот проект Собянину. По словам мужа Левчишиной Алексея, возможно, это будут сертификаты на посадку дерева в определенном месте.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. За должность борются Сергей Собянин, Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ, Илья Свиридов от "Справедливой России" и Михаил Балакин от "Союза горожан".