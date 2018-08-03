В штабе Кумина презентовали старт проекта по благоустройству Новокузнецкой улицы

Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь
В штабе кандидата в мэры Москвы от КПРФ Вадима Кумина проект по изменению Новокузнецкой улицы представили первым. Презентацию провела архитектурная лаборатория "АрхЛаб".
Архитектор Алексей Комов заявил, что Новокузнецкая улица абсолютно забытая
"В этом есть как минус, так и плюс, потому что с ней можно предложить сделать несколько кейсов, которые приблизили бы нас к пониманию Москвы", – цитирует Комова Агентство "Москва".
Кумин, в свою очередь пояснил, для чего создавался проект "АрхЛаб" и какие цели ставят перед собой его участники.
"Мы хотим привлечь внимание всей общественности к тому, что Москва должна перестать быть только торговым и офисным центром", – сказал кандидат в мэры Москвы.
Кумин отметил, что в ходе своей избирательной кампании посещает отдаленные от столичного центра районы и обращает внимание на то, что они не до конца благоустроены.
По его словам, ТТК превратилось "в спальные районы в самом плохом смысле этого слова".
Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".
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