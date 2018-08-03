Япония выразила протест Южной Корее из-за судна в акватории спорных островов

AP/Eugene Hoshiko

Япония выразила протест Южной Корее в связи с заходом южнокорейского судна в акваторию спорных островов Такэсима, сообщает РИА Новости.

Генсекретарь кабмина Есихидэ Суга заявил на пресс-конференции, что проведение исследовательской деятельности без согласия Токио неприемлемо.

По версии японской стороны, южнокорейское исследовательское судно находилось в акватории спорных островов 1-2 августа. При этом береговая охрана неоднократно требовала покинуть район.

Группа островов Такэсима (Токто) в Японском море отошла Южной Корее после Второй мировой войны. Япония называет это "незаконной оккупацией" и считает острова частью своей территории.

Южная Корея считает острова своей территорией исторически, географически и юридически.