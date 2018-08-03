Япония выразила протест Южной Корее из-за судна в акватории спорных островов

03 августа 2018, 10:40
AP/Eugene Hoshiko
Япония выразила протест Южной Корее в связи с заходом южнокорейского судна в акваторию спорных островов Такэсима, сообщает РИА Новости.
Генсекретарь кабмина Есихидэ Суга заявил на пресс-конференции, что проведение исследовательской деятельности без согласия Токио неприемлемо.
По версии японской стороны, южнокорейское исследовательское судно находилось в акватории спорных островов 1-2 августа. При этом береговая охрана неоднократно требовала покинуть район.
Группа островов Такэсима (Токто) в Японском море отошла Южной Корее после Второй мировой войны. Япония называет это "незаконной оккупацией" и считает острова частью своей территории.
Южная Корея считает острова своей территорией исторически, географически и юридически.
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