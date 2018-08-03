Спецпрокурор США Мюллер намерен допросить певца Эмина Агаларова – СМИ

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Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследует предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США, намерен допросить певца Эмина Агаларова. Как утверждают американские СМИ, в 2016 году исполнитель помог устроить встречу Дональда Трампа-младшего с юристом Натальей Весельницкой в Нью-Йорке. О возможной беседе Агаларова и Мюллера телеканалу NBC сообщил адвоката певца Скотт Балбер.

Как пояснил адвокат, аппарат спецпрокурора и представители Агаларова обсуждали возможность встречи певца с Мюллером.

При этом позже Балбер заявил в эфире телекомпании CNN, что его клиент не планирует ехать в Штаты, чтобы ответить на вопросы спецпрокурора.

"Мы общаемся с командой Мюллера в течение месяцев и не смогли прийти к общему знаменателю относительно условий предполагаемой дачи показаний", – пояснил он.

Предполагалось, что Мюллер задаст певцу ряд вопросов о встрече, которая состоялась в июне 2016 года в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке. По мнению политических оппонентов нынешнего президента США, участие в этой встрече российского юриста Натальи Весельницкой может свидетельствовать о связях между предвыборным штабом Дональда Трампа и Москвой. При этом сама Весельницкая неоднократно опровергала, что как-то связана с российскими властями.