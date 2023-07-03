Постпред Британии при ООН заявила, что разрыв дипотношений с РФ вызвал бы сожаление

Фото: 123RF/recstockfootage

Разрыв дипотношений Великобритании с Россией, который предложил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, вызвал бы сожаление, заявила британский постоянный представитель при ООН Барбара Вудворд.

По ее словам, дипотношения двух стран пригодятся после завершения конфликта.

"Когда настанет момент, когда Россия, наконец, уведет свои силы из Украины, будет очень важно заново отстроить ситуацию, используя дипломатические отношения", – цитирует ее ТАСС.

Ранее Медведев заявил, что конфликт на Украине стал отражением тотального противостояния коллективного Запада и всего остального мира. По его словам, западные страны не хотят признавать потерю своего господства и тот факт, что мир радикально изменился.

Стремление к независимости набирающих силу стран глобального Востока и Юга очень не нравится бывшим колонизаторам, которые всеми силами цепляются за прошлое, отметил политик. Идеологические противники России, считает Медведев, находятся в шаге от потери глобального доминирования, поэтому Запад пытается нагнетать страх, хотя сам находится в "животном ужасе".

Разведка ВДВ уничтожила беспилотником "Ланцет" украинский танк и станцию РЭБ