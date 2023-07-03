Танки ЦВО использовали новую тактику против ВСУ на краснолиманском направлении – МО РФ

Фото: ТАСС/Иван Ноябрев

Танковые экипажи Центрального военного округа уничтожили опорный пункт и технику украинских войск на краснолиманском направлении, применяя различные типы боеприпасов за короткое время. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА Новости.

Экипажи танков Т-90А Центрального военного округа поразили опорный пункт ВСУ управляемыми снарядами с огневой позиции на дистанции прямого выстрела.

"Получив координаты целей от подразделения разведки, командиры танков использовали новую тактику огневого воздействия, которая включает в себя использование различных типов боеприпасов в короткий промежуток времени", – рассказали в Минобороны.

Сперва операторы наводчики уничтожили легкобронированную технику ВСУ выстрелом из 125-миллиметрового орудия управляемым боеприпасом, а затем поразили опорный пункт и личный состав ВСУ осколочными и фугасными снарядами, уточнили в оборонном ведомстве.

"Сегодня поражали опорный пункт противника, станцию РЭБ и наблюдательный пункт <…> Одну цель отработали с первого выстрела, вторую – со второго выстрела", – рассказал заместитель командира батальона.

Ранее в Минобороны сообщили, что артиллерия ВС РФ уничтожила украинскую станцию спутниковой связи Starlink и пункт управления дронами под Артемовском. Кроме того, российские военнослужащие отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Берховка, уничтожив два танка и два БМП украинской армии.



Минобороны поделилось кадрами боевой работы расчета гаубицы "Гиацинт-Б"