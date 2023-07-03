Министр финансов США посетит Китай 6–9 июля

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Министр финансов США Джанет Йеллен приедет с визитом в Пекин с 6 по 9 июля. Об этом со ссылкой на заявление американского Минфина сообщает ТАСС.

"В Пекине министр Йеллен обсудит с чиновниками КНР, как важно для наших стран, которые являются двумя крупнейшими мировыми экономиками, ответственно подходить к своим отношениям, прямо контактировать в областях, вызывающих беспокойство, и вместе работать над решением глобальных проблем", – указано в сообщении.

Ранее глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном отметил, что отношения Китая и Соединенных Штатов находятся на самой низкой точке с момента установления дипломатических отношений. По его словам, подобное положение дел не отвечает коренным интересам народов двух стран.

Спустя всего сутки после официального посещения Пекина Блинкеном президент США Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.