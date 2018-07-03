Песков назвал цели создания НАТО

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция Москвы по вопросу расширения военного присутствия НАТО на восток остается неизменной.

Песков назвал НАТО ребенком эпохи конфронтации. Это организация, по его словам, которая создана для этих целей. Так пресс-секретарь российского лидера прокомментировал призыв президента США Дональда Трампа увеличить финансирование стран НАТО на оборону, передает ТАСС.

"НАТО – это дитя эпохи конфронтации и это организация, которая создана для целей конфронтации, и она полностью заточена под эти задачи", – сказал он.

Критика Трампа в адрес партнеров альянса, по словам Пескова, должна обсуждаться в рамках самой организации.

Американский лидер, как сообщалось ранее, отправил письма партнерам США по НАТО, в которых он раскритиковал их за скромные траты на оборону в рамках организации по сравнению с Вашингтоном.