Минэкономразвития распланировало исполнение майского указа

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Министерство экономического развития (Минэк) подготовило план для исполнения нового "майского указа" президента о стратегических задачах и целях до 2024 года. Документ утвержден приказом министра ведомства Максима Орешкина и находится под его личным контролем, передает газета "Известия".
Указ президента предусматривает 12 нацпрограмм: по демографии, здравоохранению, образованию, жилью и городской среде, экологии, безопасным автодорогам, производительности труда, науке, цифровой экономике, культуре, поддержке малого и среднего бизнеса и несырьевому экспорту.
По каждому из них Минэкономразвития обозначило ключевые задачи, которые должны быть выполнены к 2024 году.
Так, чтобы ускорить рост производительности труда до 5% в год, ведомство собирается внедрить передовые технологии на предприятиях за счет предоставления налоговых преференций, сокращения административных ограничений и замене устаревших рабочих мест.
В рамках поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) Минэкономразвития предлагает упростить налоговую отчетность компаний и улучшить систему закупок крупным бизнесом у малого, также ежегодно увеличивать объемы льготных кредитов для предпринимателей и модернизировать меры поддержки по несырьевому экспорту МСП.
Для улучшения жилищных условий, Минэкономразвития предлагает проработать механизмы финансирования строительства с помощью развития рынка ипотечных ценных бумаг.
При развитии цифровой экономики будет создана система правового регулирования в этой области.
Главная задача в нацпроекте по развитию демографии – финансирование семей при рождении детей. Также в планах к 2021 году обеспечить всем детям места в детских садах.
В области развития здравоохранения министерство предлагает повысить доступность медицинских услуг в малонаселенных пунктах, а также внедрять инновационные технологии.
Профессиональные конкурсы помогут повысить уровень образования в стране.
В рамках проекта защиты экологии будет создана система общественного контроля для ликвидации свалок.
В нацпроект по улучшению безопасности на дорогах планируется прописать усиление ответственности водителей за нарушение ПДД.
По словам Замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерия Миронова, все поручения из нового "майского указа" достижимы, а самая сложная задача – это вхождение России в пятерку крупнейших экономик мира. Для этого, Миронов считает, следует увеличить несырьевой экспорт.
Новый стратегический документ по выполнению указа главы государства ведомство внесет в кабмин до 31 августа 2018 года.
Ранее, Владимир Путин подписал "майский указ", согласно которому, продолжительность жизни должна увеличиться до 78 лет, бедность снизиться в два раза, а количество малых и средних предпринимателей достигнет 25 миллионов.
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