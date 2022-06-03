Посольство РФ в Ливии скоро приступит к работе – МИД РФ

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Российское представительство в Ливии в ближайшее время начнет работать. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

"Я думаю, уже скоро. Ездила делегация, смотрела на месте условия, которые можно использовать, так что я надеюсь, что уже скоро", – отметил он.

Посольство РФ в Ливии было эвакуировано в 2014 году в Тунис для обеспечения безопасности во время обострения внутриполитического конфликта, разгоревшегося в стране.

Ранее сообщалось, что с начала специальной военной операции России по защите ДНР и ЛНР за рубежом увеличилось число нападений на диппредставительства РФ. В МИД назвали это спланированной акцией. В ведомстве уточнили, что подобные нападения осуществляют лишь в вводящих ограничения государствах.