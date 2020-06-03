Председатель совета директоров Twitter покинул свой пост

Фото: ТАСС/Omar Marques/Zuma

Председатель совета директоров социальной сети Twitter Омид Кордестани покинул свой пост, передает News.ru.

Его заменит бывший финансовый директор Twitter Патрик Пичетт. По его словам, перемены в компании произошли из-за необходимости развития структуры.

"Учитывая силу и глубину управленческой команды Twitter и руководства, мы считаем, что сейчас самое время для развития нашей структуры управления в соответствии с передовой практикой", – отметил Пичетт.

По одной из версий, изменения в руководстве компании произошли из-за ухудшения отношений Twitter с президентом США Дональдом Трампом.

29 мая Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, допустив закрытие Twitter при определенных условиях. Американский лидер подчеркивал, что у платформы не должно быть редакционной политики, поскольку они не являются СМИ.

Руководство Twitter позднее назвало указ президента "реакционным и политизированным".

Twitter обозначил новость Трампа о планах голосования по почте в Калифорнии как неправдоподобную. В компании заявили, что подобные посты могут привести избирателей в замешательство.

