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Экс-председатель правительства Франции при президентстве Николя Саркози Франсуа Фийон ответил на обвинения в связях с Москвой. Об этом сообщает телеканал TV5 Monde.

"Свою профессиональную деятельность я веду так, как считаю нужным. Если я захочу торговать паштетом на Красной площади, я буду продавать паштет на Красной площади", – поделился политик.

3 мая Фийон выступил перед парламентской комиссией по расследованию из-за его деятельности в совете директоров "Сибура" и "Зарубежнефти". Подобную проверку организовало "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Оно обвинило Фийона в причастности к якобы политическому, экономическому и финансовому вмешательству иностранных государств с целью повлиять или скомпрометировать общественное мнение.

Отмечается, что экс-премьер ушел с постов в компаниях РФ в 2022 году из-за противостояния на Украине. В "Зарубежнефти" Фийон был членом совета директоров, в "Сибуре" – независимым директором.

Ранее экс-депутат Европейского парламента Флориан Филиппо выразил мнение, что политика НАТО на Украине является безумной. Так он прокомментировал планы Лондона по предоставлению Киеву снарядов с обедненным ураном.