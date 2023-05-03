Россия примет меры, если военные США будут использовать территорию Финляндии – Захарова

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Россия считает планы соглашения об использовании военными США территории Финляндии свидетельством утраты Хельсинки суверенитета, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Внимательно наблюдаем за планами Североатлантического альянса в отношении Финляндии. Подтверждаем, что РФ будет вынуждена принимать ответные меры как военного-технического, так и иного характера в целях купирования угроз национальной безопасности", – заявила Захарова.

По мнению Захаровой, такие планы являются свидетельством утраты Финляндией суверенитета, о чем неоднократно предупреждала Россия.

Ранее финская газета Helsingin Sanomat сообщила, что Хельсинки и Вашингтон разрабатывают проект, согласно которому США получат возможность размещать на территории Финляндии базы для хранения военной техники. Уточняется, что в рамках соглашения США смогут развернуть в Финляндии свои войска, а также инвестировать в военную инфраструктуру страны.

До этого в МИД РФ пообещали принять ответные меры для устранения угроз после вступления Финляндии в НАТО. В ведомстве заявили, что соответствующие решения будут зависеть от того, как Североатлантический альянс будет использовать территорию нового члена. Речь идет о размещении военной инфраструктуры и ударных систем вооружений.

Финляндия стала членом НАТО