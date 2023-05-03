Переданные Киеву немецкие САУ PzH 2000 оказались непригодны к применению в распутицу – СМИ

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Немецкие самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 оказались не приспособлены к условиям распутицы, в отличие от артиллерийских систем "Пион" советского производства, которые они должны были заменить. Об этом сообщает газета New York Times.

"Из-за своих металлических, похожих на когти гусениц "Пион" на самом деле лучше работает в условиях грязи", – указано в публикации.

В газете пишут, что на прошлой неделе было принято решение увезти с фронта немецкие гаубицы из-за того, что они не смогли бы покинуть местность самостоятельно в случае начала обстрела со стороны ВС РФ. Один из украинских лейтенантов пожаловался газете, что одна из гаубиц застряла в грязи и ее пришлось буксировать.

"Пока погода не улучшится, контрнаступления не будет <...>, Машины застрянут, и что мы будем делать, если начнется стрельба?" – считает военнослужащий.

Кроме того, в газете отмечается необходимость бережного отношения к электронике немецких гаубиц. Чувствительная электроника Panzerhaubitze 2000 выходит из строя при воздействии влаги, и украинским солдатам приходится надевать специальные сапоги или тапочки, когда они входят внутрь машины, сообщается в материале.

Кроме того, украинские военнослужащие отмечают сложность обслуживания гаубиц. По их словам, после стрельбы двумя полными боезапасами необходимо потратить целый день на обслуживание техники.

Ранее сообщалось, что ряду немецких самоходных гаубиц типа Panzerhaubitze2000, поставленных Украине, необходим ремонт уже через месяц использования. При этом в Германии виновными в быстром износе гаубиц сочли украинских военных, которые нарушили условия эксплуатации.

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