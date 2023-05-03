Командир "Акации" сообщил об уничтожении артиллеристами РФ наступающих пехотинцев ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские артиллеристы Западного военного округа уничтожили большое количество пехоты ВСУ, которая шла в наступление. Об этом заявил командир самоходной артиллерийской установки "Акация".

"У нас работал взвод, мы выпустили по половине боекомплекта, по 20–25 снарядов. И нам потом докладывают, что мы уничтожили большое количество пехоты, которое шло в наступление на нас", – приводит его слова ТАСС.

Командир также рассказал, что в его расчете работают четверо человек, из которых двое контрактники, один мобилизованный и один доброволец. По его словам, иногда у расчета бывает очень плотный график работы с большим расходом боеприпасов.

Ранее стало известно, что российские военные сбили из переносного зенитного ракетного комплекса украинский самолет Су-25. Это уже второй штурмовик, который был подбит зенитчиками ВС РФ за неделю у островов на Днепре у Херсона.

До этого российские войска уничтожили пункт управления беспилотниками и командно-наблюдательный пункт ВСУ, а также поразили склад боеприпасов и техники украинских боевиков около Херсона.

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