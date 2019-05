Трамп высоко оценил телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге в Twitter.

"У меня был долгий и очень хороший разговор с президентом России Путиным", − заверил Трамп. По словам президента США, он хотел "ладить с Россией, Китаем и всеми" еще задолго до того, как "началась охота на ведьм".

....We discussed Trade, Venezuela, Ukraine, North Korea, Nuclear Arms Control and even the “Russian Hoax.” Very productive talk!