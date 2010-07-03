Трамп высоко оценил телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге в Twitter.
"У меня был долгий и очень хороший разговор с президентом России Путиным", − заверил Трамп. По словам президента США, он хотел "ладить с Россией, Китаем и всеми" еще задолго до того, как "началась охота на ведьм".
....We discussed Trade, Venezuela, Ukraine, North Korea, Nuclear Arms Control and even the “Russian Hoax.” Very productive talk!
Как уточнил американский лидер, в ходе разговора они с Путиным обсудили вопросы двусторонней торговли, а также ситуацию в Венесуэле, КНДР и на Украине. Они также коснулись темы контроля над ядерными вооружениями. добавил Трамп. "Очень продуктивные переговоры!" − подытожил президент США.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала о телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа. Впоследствии эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что беседа двух лидеров длилась почти полтора часа. В Кремле состоявшийся телефонный разговор назвали конструктивным.
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