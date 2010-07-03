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03 мая, 22:14

Трамп высоко оценил телефонный разговор с Путиным

политика за рубежом

03 мая, 22:14

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Фото: ТАСС/Douliery Olivier/Abaca Press

Президент США Дональд Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге в Twitter.

"У меня был долгий и очень хороший разговор с президентом России Путиным", − заверил Трамп. По словам президента США, он хотел "ладить с Россией, Китаем и всеми" еще задолго до того, как "началась охота на ведьм".


Как уточнил американский лидер, в ходе разговора они с Путиным обсудили вопросы двусторонней торговли, а также ситуацию в Венесуэле, КНДР и на Украине. Они также коснулись темы контроля над ядерными вооружениями. добавил Трамп. "Очень продуктивные переговоры!" − подытожил президент США.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала о телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа. Впоследствии эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что беседа двух лидеров длилась почти полтора часа. В Кремле состоявшийся телефонный разговор назвали конструктивным.

политика за рубежом

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