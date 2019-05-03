В Кремле назвали конструктивным телефонный разговор Путина и Трампа

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

"Разговор Трампа и Путина длился почти полтора часа", − уточнил официальный представитель Кремля. По его словам, в дальнейшем пресс-служба Кремля опубликует официальное сообщение с информацией о темах разговора, передает ТАСС.

При этом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге 3 мая рассказала, что Путин и Трамп обсудили по телефону ядерное оружие, доклад Мюллера, а также ситуацию в КНДР и Венесуэле. Помимо этого, отметила Сандерс, в ходе беседы лидеры поговорили о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а также о возможности заключить аналогичное соглашение между Россией, США и Китаем. По словам пресс-секретаря Белого дома, общение президентов США и РФ проходило "в позитивном ключе".

По данным пресс-службы Кремля, Путин и Трамп подтвердили настрой на активизацию диалога в различных областях, в том числе и по вопросам стратегической стабильности. Главы государств также затронули вопрос о перспективах двусторонних отношений в экономической сфере и высказались за развитие взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей.

Как уточнили в пресс-службе Кремля РИА Новости, во время разговора Путин отметил, что новые украинские власти должны предпринять шаги по реализации Минских договоренностей, а также пояснил, что попытки вмешательства в дела Венесуэлы извне подрывают процесс урегулирования в этой стране. В целом, в Кремле подчеркнули, что разговор Путина и Трампа носил деловой и конструктивный характер.