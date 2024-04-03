ВС РФ ликвидировали ангар для хранения беспилотников и вооружения ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За прошедшие сутки российские войска в зоне спецоперации ликвидировали ангар для хранения беспилотников и вооружения украинской армии. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"За сутки уничтожены ангар для производства и хранения беспилотных летательных аппаратов, склад вооружения", – говорится в сообщении.

Удары по целям совершались с применением оперативно-тактической авиации, беспилотников и ракетных сил. Также удалось ликвидировать живую силу и военную технику ВСУ в 131 районе.

До этого гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил, что украинская армия начала использовать на беспилотниках скрытые радиомаяки, чтобы выявлять расположение подразделений ВС РФ. Он рассказал, что благодаря бдительности российских военнослужащих, несущих службу в зоне СВО, специалисты ЦКБР получили данные по этим маякам и исследовали их.

