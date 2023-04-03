США не хотят, чтобы правда о взрывах на "Северных потоках" стала известна – посольство РФ

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Посольство России в США заявило, что в Вашингтоне не заинтересованы в том, чтобы правда о диверсии на "Северных потоках" стала достоянием общественности. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале российской дипмиссии.

"События последних недель, в том числе многочисленные анонимные вбросы в местные СМИ, лишний раз подтверждают, что Белый дом не заинтересован в том, чтобы неудобоваримая истина о заказчиках и исполнителях этой диверсии стала достоянием широкой общественности", – указано в сообщении.

В посольстве обратили внимание на заявления администрации Штатов о якобы достигнутых за прошлый год успехах США в укреплении энергобезопасности европейских партнеров. В дипмиссии заявили, что власти США отчитываются о том, как спровоцировали серьезнейшие проблемы в глобальной энергетике. По мнению дипломатов, Вашингтон "с упорством, достойным лучшего применения", рассуждает о преимуществах, которые якобы дает разрыв энергических связей Европы и РФ.

Ссылаясь на оценки западных журналистов, в посольстве обращают внимание на то, что преодоление энергокризиса в Евросоюзе обойдется налогоплательщикам ЕС не меньше чем в триллион долларов, а затраты на импорт газа на замену российскому уже выросли втрое. Дипмиссия добавляет, что Вашингтон "не стесняется выкручивать руки союзникам" и заставляет подписываться под кабальными условиями контрактов, которые будут действовать на десятилетия вперед.

Россия, как ответственная держава, предпочитает основанный на взаимной выгоде путь энергетического сотрудничества с партнерами, добавляют дипломаты.

"Видимо, именно неспособность добиваться честных конкурентных преимуществ вынудила наших недоброжелателей перейти к радикальным шагам вроде запретов на импорт отечественной продукции и введения пресловутых ценовых потолков на углеводороды", – резюмировали в посольстве.

Ранее в посольстве РФ в США назвали профанацией поддержку Вашингтона спецтрибунала против РФ. В дипмиссии заявили, что оголтелые и голословные обвинения в якобы агрессии, преступлениях против человечности и иных нарушениях являются элементом русофобской кампании, организованной Вашингтоном в рамках развязанной гибридной войны против России.

Совбез ООН не принял российско-китайскую резолюцию по "Северным потокам"

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