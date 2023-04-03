Зеленский заявил о встрече с главой комитета по разведке Конгресса США

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что провел встречу с делегацией палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии во главе с председателем постоянного комитета по разведке Майком Тернером. Об этом сообщает РИА Новости.

"Важная встреча с делегацией палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии во главе с председателем постоянного комитета по разведке Майком Тернером", – рассказал Зеленский.

Украинский президент также выразил надежду на то, что между Украиной и США будет сохраняться высокий уровень поддержки и взаимодействия.

Ранее в администрации США заявили, что Украина должна начать самостоятельно платить за поставляемое ей оружие, а не получать его бесплатно. такое мнение высказала помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

До этого заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что представители Республиканской и Демократической партий США стали сомневаться в необходимости оказывать какую-либо помощь Украине. Она также отметила, что если посмотреть на отношение к этой проблеме по всей стране, то "жители Соединенных Штатов не хотят стоять в стороне".

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