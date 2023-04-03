В ЕС назвали обновленную концепцию внешней политики России попыткой преодолеть изоляцию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Евросоюзе считают обновленную концепцию внешней политики России попыткой восстановить международную репутацию и преодолеть изоляцию, сказал РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

По его словам, Запад принял к сведению и оценивает документ.

"На первый взгляд, она выглядит как попытка поправить утраченную международную репутацию России, преодолеть ее международную изоляцию", – сказал Стано, призвав Москву уважать международное право и Устав ООН.

Ранее Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ сообщал, что утвердил обновленную Концепцию внешней политики РФ. Документ определяет приоритетные направления, цели и задачи международной деятельности страны, а также будет дорожной картой для МИД РФ и других министерств и ведомств.

Согласно обновленной концепции, Россия будет противодействовать антироссийской деятельности иностранных государств, использовать армию для отражения и предотвращения вооруженного нападения на себя или своих союзников. Кроме того, Россия будет концентрировать свои силы на географических векторах внешней политики, у которых есть перспективы для дальнейшего развития международного сотрудничества.



Путин утвердил обновленную Концепцию внешней политики РФ

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