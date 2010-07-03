Мэй и Корбин согласовали план дальнейшей работы по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава британской оппозиции Джереми Корбин провели переговоры, на которых согласовали план дальнейших действий по Brexit. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное премьерской канцелярией.
"Сегодняшние переговоры были конструктивными. Обе стороны проявили гибкость и показали приверженность тому, чтобы положить конец неопределенности, возникшей вокруг процесса Brexit", – говорится в заявлении.
В документе отмечается, что согласована программа дальнейшей работы по обеспечению интересов народа Великобритании, безопасности, а также сохранению рабочих мест.
Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что экстренный саммит ЕС по Brexit пройдет 10 апреля.
Накануне британские депутаты проголосовали против всех восьми альтернативных вариантов дальнейших действий по выходу страны из Евросоюза. Против выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения 12 апреля проголосовали 400 парламентариев, поддержали Brexit без сделки – 160.
ЕС завершил подготовку к выходу 12 апреля Великобритании из состава сообщества без соглашения. Великобритания рассчитывала завершить выход из Евросоюза к середине апреля.
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